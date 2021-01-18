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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا: نجاح حوار «نظام سلام» يحل القضية النووية لجارتنا الشمالية

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:26 ص
النووي
النووي
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الإثنين، إنه إذ نجح الحوار في التوصل إلى إنشاء نظام للسلام فيمكن أن تحل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وأكد مون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تحلل دائمًا عن كثب الوضع المتعلق بنظام الأسلحة المعززة لكوريا الشمالية، مشددا على أن البلاد لديها نظام الدفاع الصاروخي النووي.

وأفاد بأن إعلان سنغافورة حول القمة الأمريكية-الكورية الشمالية، كان إعلانا مهما للغاية لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، بيد أنه من المؤسف أن الأمر انتهى بإعلان مبدئي ولم نتمكن من المضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق تفصيلي بعد ذلك.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه يتوقع تسريع وتيرة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبين الكوريتين، إذا بدأت إدارة بايدن الأمريكية الجديدة في الحوار والمفاوضات مع كوريا الشمالية حول خطط تفصيلية انطلاقا من إعلان سنغافورة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، عن اعتزامها تعزيز الترسانة النووية والأنظمة المختلفة للأسلحة، في الوقت الذي لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق على نزع الأسلحة النووية وإنشاء نظام السلام.

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