27 حاوية من الدوحة تصل ميناء الملك عبد العزيز بالسعودية

وصلت 27 حاوية قادمة من قطر إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية.وكتب حساب الميناء في تغريده له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبدالعزيز".يأتي هذا فيما بدأت الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع قطر أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ يومها عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتمّ إنهاء الإجراءات الجمركية.تأتي حركة استئناف التجارة بين البلدين في أعقاب فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية وقطر، حيث دامت المقاطعة العربية من قبل مصر والبحرين والسعودية والامارات لقطر ثلاث سنوات من عام 2017.