سبتمبر نهاية «كابوس كورونا» في بريطانيا.. تطعيم كل المواطنين

قالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إنه يتم تطعيم 140 شخصا كل دقيقة ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وأن هناك الملايين من جرعات اللقاح ضد كورونا من المتوقع أن تصل خلال أسابيع، مؤكدة أنه بحلول سبتمبر المقبل سيتم تطعيم كل المواطنين ضد كورونا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يأتي هذا فيما سجلت بريطانيا 38598 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، في أدنى حصيلة إصابات بالفيروس منذ 27 ديسمبر 2020.وسجلت 671 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس، بعد أن سجلت السبت 41346 إصابة و1295 وفاة.