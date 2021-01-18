174 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 174 ألفا و513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1723 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 23 مليونا و933 ألفا و368 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 397 ألفا و574 حالة.