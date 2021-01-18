مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

تقام اليوم الإثنين 8 مباريات حاسمة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.وتبدأ المباريات بلقاء منتخبي كوريا الجنوبية وروسيا في المجموعة الثامنة في تمام الرابعة ونصف مساء على الصالة الرياضية ببرج العرب، كما يلتقى في نفس الصالة منتخبا سلوفينيا وبيلاروسيا في تمام الساعة السابعة مساءً.ويتصدر منتخب بيلاروسيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على كوريا الجنوبية وتعادله مع روسيا، ثم منتخب روسيا في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف بعد فوزه على سلوفينيا وتعادله مع بيلاروسيا، ثم منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد نقطتين بالفوز على كوريا، ثم كوريا في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة السابعة، يلتقى المنتخب المصري مع نظيره السويدي في الساعة السابعة مساء على الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي، كما يلتقى منتخبا تشيلي ومقدونيا الشمالية في الساعة الرابعة ونصف مساءً.ويتصدر منتخب السويدي المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على تشيلي ومقدونيا، ثم منتخب مصر في المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بعد فوزه في مباراتيه أيضًا، ويأتي المنتخبان التشيلي والمقدوني في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.أما في المجموعة السادسة، وعلى صالة العاصمة الإدارية الجديدة، يلتقي منتخبا البرتغال والجزائر في الساعة السابعة مساء، وأيسلندا والمغرب في الساعة التاسعة ونصف مساء.ويتصدر منتخب البرتغالي المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراتي أيسلندا والمغرب، ثم منتخبي أيسلندا والجزائر المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد نقطتين من فوز وخسارة، ويأتي المنتخب المغربي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة الخامسة التي تقام منافساتها على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، يلتقى منتخبا فرنسا وسويسرا في الساعة السابعة مساء، في حين ستجمع المباراة الثانية منتخب النرويج والنمسا في الساعة التاسعة ونصف مساءً.ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على النرويج والنمسا، ثم منتخبي النرويج وسويسرا المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد نقطتين من فوز وخسارة، ويأتي المنتخب النمساوي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تم زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبًا فقط على مدار السنوات الماضية.وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، وإستاد القاهرة.