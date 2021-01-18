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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التجارة والمساعدات والدارما.. وسائل أردوغان للتغلغل في إفريقيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:00 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول التغلغل في قلب القارة السمراء إفريقيا، عن طريق التبادلات التجارية وتقديم المساعدات والقوة الناعمة المتمثلة في الدراما التركية.


وأضافت الصحيفة: "أنه في العقود التي أعقبت انهيار الإمبراطورية العثمانية، تجاهلت تركيا إلى حد كبير إفريقيا واختار حكامها التركيز على أوروبا بدلًا من ذلك، ومع ذلك على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحياء العلاقات مع القارة، ومنذ عام 2009 زادت تركيا عدد السفارات في إفريقيا من 12 إلى 42، وكان أردوغان زائرًا متكررًا وقام برحلات إلى أكثر من 20 عاصمة".

فيما قال إلياس شولز، المؤسس المشارك في قناة "Kana Television" الاثيوبية وهي قناة فضائية خاصة، "إن المحتوى التركي في الدراما كان ناجحا للغاية، وبالنسبة لأنقرة كانت التجارة والمساعدات التنموية وحتى المسلسلات التلفزيونية مفيدة في ترسيخ النفوذ التركي في القارة".

وسبق أن قال أردوغان في أكتوبر الماضي، "إن الأتراك والأفارقة مُقدر لهم أن يكونوا شركاء"، فقد وضع أردوغان هدفًا نصب عينيه وهو مضاعفة حجم تجارة تركيا مع إفريقيا إلى 50 مليار دولار في السنوات القادمة، أي ما يقرب من ثلث تجارتها الحالية مع الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد تركيز أنقرة على ابرام صفقات وعقود البنية التحتية الحكومية الكبيرة في جميع أنحاء إفريقي- من تجمع أولمبي في السنغال، إلى أكبر منشأة عسكرية خارجية في الصومال، ومسجد كبير في جيبوتي- على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية التي توليها للقارة.

ففي شمال إفريقيا وتحديدا ليبيا شاركت تركيا عسكريًا، حيث قدمت الدعم لحكومة الوفاق، وقبلها زار أردوغان - شخصية العام من قبل هيئة غير حكومية سنغالية ذات نفوذ - السنغال، مما أثار استياء فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

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