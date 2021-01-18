«الري» تشدد إجراءات للوقاية من كورونا

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وذلك في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات فقط.وشدد وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، الإثنين، على أهمية استمرارية عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى عدم التزاحم أمام المصاعد أو المكاتب.كما أكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من جميع العاملين.