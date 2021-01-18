رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تشدد إجراءات للوقاية من كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:58 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
طباعة
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وذلك في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات فقط.

وشدد وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، الإثنين، على أهمية استمرارية عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى عدم التزاحم أمام المصاعد أو المكاتب.

كما أكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من جميع العاملين.

موضوعات متعلقة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية