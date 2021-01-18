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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

كشف غموض جثة فتاة «حليقة الرأس» في عشة بالدقهلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:54 ص
جثة فتاة
جثة فتاة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من كشف لغز عثور عدد من الأهالي على جثة فتاة داخل عشة من البوص خلف سوق طلخا المطور، وتبين أنها متزوجه وتاركة لمنزل الزوجية منزل 3 أشهر وتعمل بائعة متجولة، وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من الأهالي بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بداخل عشة من البوص خلف منطقة "سوق طلخا المطور" بجوار محطة السكة الحديد بطلخا.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لربة منزل تدعى "بسنت. ح. ا. ت. 20 عاما" بائعة متجولة ومقيمة قرية "ميت الكرماء" دائرة المركز وترتدي ملابسها كاملة (جلباب أحمر في كحلي) حليقة الشعر، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وبسوال كلأ من والدها 53 عاما عامل، وشقيقها محمد 13 عاما عامل، ومقيمان بندر طلخا، وزوجها "محمود. م. ب 32 عاما"، عامل ومقيم قرية "ميت الكرماء" دائرة المركز، قرروا أن المتوفاة متزوجة وتاركة لمنزل الزوجية منذ حوالي 3 أشهر ولم يقوموا بتحرير ثمة محاضر، وأنها تعمل بائعة متجولة ومعتادة استجداء المارة والمبيت على أرصفة الطرقات، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وأضاف الثاني والثالث أنها كائت تتعاطى المواد المخدرة.

وبسوال كلأ من "نبوية. ع. ا. ت. 49 عاما" بائعة متجولة، ومقيمة قرية "بشيش" دائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية، و"فتحية. ح. م. ي. 56 عاما" بائعة متجولة، قررتا بقيامهما بحلق شعر المتوفاة بتاريخ 3 يناير الجاري بناء على طلبها لمعاناتها من التهاب جلدي حشري بالرأس ولم تشتبها بوفائها جنائية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة على ذمة تصرفات النيابة العامة.

وبالعرض على مفتش الصحة ورد تقريره والذي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتثفسية ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 464-2021 مركز طلخا، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة.

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