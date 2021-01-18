«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاكتشافات الأخيرة في منطقة سقارة بمصر، لاسيما مع اكتشاف عدد من التوابيت القديمة ومواقع الدفن والمعبد الجنائزي، ستعيد كتابة التاريخ.وتابعت "سي إن إن": "من بين مجموعة جديدة من الاكتشافات الرئيسية التي تم العثور عليها في موقع سقارة الأثري في مصر، تم العثور على مخبأ لأعمدة الدفن القديمة يحتوي على مئات التوابيت الخشبية التي تعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهي اكتشافات يقول عنها الخبراء أنها ستعيد كتابة تاريخ المنطقة".وكانت مصر قد أعلنت عن اكتشاف المعبد الجنائزي للملكة نيريت - زوجة الملك تيتي، أول ملوك الأسرة السادسة في المملكة القديمة، كما تم اكتشاف ثلاثة مستودعات من الطوب اللبن - بنيت لتخزين المؤن والعروض والأدوات المستخدمة في قبر الملكة - ملحقة بالمعبد، فضلا عن اكتشاف حوالي 52 عمودًا للدفن، يتراوح عمقها بين 10 و12 مترًا وتحتوي على مئات التوابيت الخشبية التي تعود إلى فترة المملكة الحديثة.كما تم العثور على مشاهد الآلهة المعبودة خلال تلك الفترة ومقتطفات من كتاب الموتى، يعتقد أنها تساعد الموتى على العبور إلى العالم الآخر، وهي مرسومة على سطح التوابيت، وأشار الخبراء إلى أن هذا الاكتشاف الأخير في الموقع القديم يؤكد أن سقارة استُخدمت كمقبرة خلال فترة المملكة الحديثة - بين القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد - وليس فقط خلال الفترة المتأخرة.كما اكتشف علماء الآثار مخبأ يضم 50 تابوتًا خشبيًا على شكل إنسان بحالة جيدة، إلى جانب أقنعة جنائزية خشبية، وضريح مخصص للإله أنوبيس، وقطع أثرية على شكل طائر وفأس من البرونز.