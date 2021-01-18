«صدفة» تتسبب في إصابة سيدة وطفل برش خرطوش في مشاجرة بالدقهلية

أصيبت سيدة وطفل برش خرطوش، مع تصادف تواجدهم بمحيط مشاجرة بين شخصين بقرية "الكمال" التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، فيما أصيب طرفى المشاجرة أحدهما برش خرطوش والثاني بكدمات عقب تعدي الأهالي عليه اثناء ضبطه.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية قرية "الكمال" دائرة المركز.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم ضبط طرفي المشاجرة، الأول مبيض محارة ومقيم منطقة "البستان" دائرة مركز السنبلاوين، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، والثاني فني تمريض بمستشفى الباطنة بالمنصورة ومقيم قرية "الكمال" دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمنى واشتباه نزيف بلوري واسترواح هوائي بالصدر واشتباة كسر بالساعد الأيسر.بالفحص تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشاداة كلامية بين الطرفين بتاريخ قبلها بيوم أثناء تواجدهما بحفل (حنة) أحد أصدقائهما بقرية "تلبائة" دائرة مركز المنصورة حضر على إثرها الطرف الأول إلى محل إقامة الطرف الثانى وتعدى عليه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية خرطوش" بحوزته محدثا ما به من إصابات كما تبين إصابة كل من "حمدة وهيب أحمد محمد 30 عاما" ربة منزل برش خرطوش بالوجه والصدر، والطفل "أيمن مصطفى السعيد مصطفى" 8 سنوات برش خرطوش بالرأس والظهر من الجانب الأيمن والذراع الأيمـن ويقيمان قرية "الكمال" دائرة المركز، والذي تصادف تواجدهما بمكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي حيث تلقوا العلاج وتصرح لهم بالخروج عدا الطرف الثاني من المشاجرة.بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بقيام بعض الأهالي بإحداث ما به من إصابات أثناء المشاجرة، كما عثر بحوزته على السلاح الناري المستخدم وهو عباره عن بندقية خرطوش ماركة "POINTER" و2 فارغ وطلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.