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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في ذكرى صلاح ذو الفقار.. 4 نساء في حياته والإجهاض سبب طلاق شادية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:08 ص
صلاح ذو الفقار وشادية
صلاح ذو الفقار وشادية
هويدا سعيد
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تحل اليوم 18 يناير، ذكري ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، الذي أمتعنا بالعديد من أعماله الفنية التي تركت بصمة في عالم السينما المصرية، وكان من أبرز الوجوه جاذبية خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

وهذا ما أثار فضول الكثير لمعرفة النساء اللاتي كن في حياة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، حيث تتداول القصص أنه كان هناك 4 نساء في حياته، ونرصد في السطور التالية من هن النساء في حياة الفنان الراحل.

- الزوجة الأولى نفيسة بهجت

كانت السيدة نفيسة بهجت أول زيجات الفنانة صلاح ذو الفقار، والتي أنجب منها ابنه أحمد وابنته منى، لكنه انفصل عنها بشكل غير رسمي.

- الزوجة الثانية الفنانة زهرة العلا

حدثت قصة غرام بينه وبين الفنانة زهرة العلا خلال تصوير فيلم رد قلبي، وسرعًا ما تزوج منها ولكن هذه الزيجة لم تستمر لفترة طويلة، وقد انتهت بعد عام لنشوب خلافات كثيرة بينهما، وانتهت بالانفصال.

- الزوجة الثالثة الفنانة شادية

ربطت علاقة حب شديدة بين الفنانة شديدة والفنان صلاح ذوالفقار، وكانت هذه العلاقة حديث الوسط الفني وقتها لشدة حبهما لبعضهما البعض، ولكن هذا العلاقة لم تستمر كثيرًا، وانفصلت شادية عنه برغم حبها الشديد له، حيث أن فشلها في الانجاب منه وتعرضها للإجهاض أكثر من مرة، جعل التوتر يسيطر على علاقتهما وانتهت قصة حبهما بالطلاق.

- الزوجة الرابعة السيدة بهيجة

كان زواجه من السيدة بهيجة من أكثر زيجاته استمرارا، والتي وصلت مدتها 18 عامًا وحتى وفاته وقد أوصى بها أبنائه قبل رحيله، وقد توفي عام 1993 عن عمر يناهز الـ67، وتحديدًا خلال تصوير المشهد الأخير في فيلم الإرهابي.

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