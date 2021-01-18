«الري»: ملتزمون بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروع تأهيل الترع

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة مواصلة العمل بجميع المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمنى المحدد، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود الإيجابي الهام الذي يمثله هذا المشروع حضاريًا وبيئيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.وطالب عبدالعاطي، الإثنين، بضرورة المتابعة المستمرة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه الى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.كما وجه وزير الموارد المائية والرى خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، بأهمية الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مشيرًا لأهمية هذه النظم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل.