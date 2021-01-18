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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تحرك سفينة حربية بعيدا عن مضيق هرمز

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:08 ص
سفينة حربية
سفينة حربية
وكالات
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نقلت وكالة "يونهاب" الكورية، الجنوبية اليوم الإثنين، عن مصدر دبلوماسي القول إن كوريا الجنوبية حركت وحدتها البحرية لمكافحة القرصنة، التي تعمل بالقرب من مضيق هرمز بعيدا عن الممر المائي، لتعزيز الجو الإيجابي قبيل مفاوضات مع إيران حول ناقلة النفط الكورية المحتجزة لديها وبحارتها.

وكشف المصدر عن أن انسحاب وحدة "تشونجهيه" جرى قبيل وصول الوفد الكوري الجنوبي بقيادة النائب الأول لوزارة الخارجية تشوي جونج-جون إلى طهران في العاشر من يناير، لإجراء محادثات مع كبار المسئولين الإيرانيين حول الناقلة المحتجزة هناك وغيرها من القضايا.

وقد احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة بدعوى أنها تلوث البيئة في الرابع من يناير، وكانت السفينة التي أبحرت من السعودية متوجهة إلى الإمارات تحمل على متنها طاقما من 20 شخصا بينهم خمسة كوريين.

وقال المصدر إنه تم إبعاد الوحدة عن المضيق "من أجل خلق جو مناسب للمفاوضات"، ورفض مسئول من الخارجية تأكيد انسحاب الوحدة.

وكانت كوريا الجنوبية أرسلت الوحدة المدمرة لمضيق هرمز بعد وقت قصير من توقيف إيران للسفينة الكورية، وقد انتهت المحادثات التي هدفت إلى تأمين الإفراج عن السفينة دون إحراز تقدم كبير.

وتشير تقارير إلى أن احتجاز إيران للسفينة، ربما يكون هدفه هو الضغط على كوريا الجنوبية لرفع التجميد عن أصول لها في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.

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