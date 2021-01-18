عامل مسجد يتهم أسرة بتحريض ابنته على الهروب للزواج بابنهم بالمنزلة

حرر عامل بمسجد تابع للأوقاف بمحافظة القليوبية، محضرا بمركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية اتهم خلاله أسرة بتحريض ابنته، طالبة، على ترك المنزل بعد رفضه زواجها من نجلهم والتعدي عليه اثناء محاولته إحضار ابنته من فندق الشريف بالمدينة.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام عامل مسجد "أ. س. ا"،42 عاما، عامل مسجد تابع لأوقاف القليوبية، ومقيم في ميت العطار بمركز بنها بمحافظة القليوبية، بتحرير محضر يتهم بقسم شرطة المنزلة يتهم فيه كلا من "إ. م. ع.ا"، 66 عاما، حاصل على ليسانس حقوق ونجله "ع" 23 عاما، عامل، وزوجة الأول ووالدة الثاني "م. ع. م. ر"، ربة منزل، يقيمون دائرة مركز قليوب بالقليوبية، بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي دون حدوث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.وذلك حال تواجدهم أمام فندق الشريف بمدينة المنزلة بالدقهلية، بسبب قيامهم بتحريض ابنته "إ.ا. س. ا"، 18 عاما، طالبة، مقيمة "ميت العطار" دائرة مركز بنها بالقليوبية، بترك المنزل بسبب رفضه زواجها من الثاني والتوجه إلى مدينة المنزلة تمهيدا لزواجها وإقامتها رفقة الثالثة بالفندق.وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضافوا أنهم حضروا لمدينة المنزلة محل ميلادهم لإتمام حفل العرس، وبسؤال ابنة المبلغ أيدت ذات المضمون، وأضافت أنها حضرت رفقة المتهمين وأقامت بالفندق برغبتها، وأن الزواج لم يتم ولم يمسسها سوء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021384 جنح قسم شرطة المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.