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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استمرار تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:30 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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واصلت أسعار الذهب تراجعها في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الجدول الزمني لتنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية الجديدة.

ومن المتوقع أن تؤكد جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بآليات السوق في تحديد سعر صرف العملة الأمريكية خلال شهادتها المقررة غدا الثلاثاء أمام الكونجرس بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ومن المنتظر أن توضح أيضا أن الولايات المتحدة لا تستهدف إضعاف قيمة عملتها المحلية لتحقيق مزايا تنافسية في الأسواق الخارجية، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على إعداد شهادة يلين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سعر الذهب بنسبة 4% منذ بداية العام الحالي، لكنه مازال أعلى من مستوى 1800 دولار للأوقية، ومن المتوقع أن يحصل سعر المعدن الأصفر على دفعة جديدة من حزم التحفيز الاقتصادي المنتظر تمريرها من جانب العديد من البنوك المركزية والحكومات في العالم.

وجرى تداول الذهب في سنغافورة اليوم بسعر 1828.22 دولار للأوقية في العقود الآجلة بتغير طفيف عن السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن كان السعر قد تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 3ر1%. وكان سعر الذهب هي تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.1%، في المقابل ارتفع سعر الفضة والبلاتين واستقر سعر البلاديوم.

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