الهند تسجل 13 ألف إصابة و145 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 13 ألفا و788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 10 ملايين و571 ألفا و773، ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 145 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 152 ألفا و419.