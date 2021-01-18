داخل مسجد.. مبيض محارة يقتل زميله بسبب «الهزار» بالدقهلية

لقي مبيض محاره مصرعه على يد زميله بطعنه نافذة عقب وصلة مزاح بينهما تحولت إلى مشاجرة أثناء عملهم بأحد المساجد تحت الإنشاء بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدي أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بنشوب مشاجرة بين مبيضان محاره أثناء عملهم داخل مسجد تحت الإنشاء برمبال القديمة التابعة للمركز، وإصابة أحدهما بطعنه نافذة بالصدر وتوفى عقب وصوله للمستشفى.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين إصابة "م. ك. م"، 22 عاما، مقيم شاع الجلاء، بالمنصورة بجرح نافذ بالصدر طعنا بمطواة وتم نقله لمستشفى ميت سلسيل وتوفى فور وصوله للمستشفى.وبالفحص تبين أن القاتل يدعى أنه يدعى "م. م.أ"، 26 عاما، مبيض محاره مقيم شارع محمد فتحي بالمنصورة وإنهم كأنا يعملان معا بمسجد تحت الإنشاء’، وحدثت مشاجرة بينهم عقب وصلة مزاح بينهما فطعن القاتل القتيل بمطواة أدت إلى إصابته التي أدت إلى وفاته.وبتقنين الإجراءات تم ضبط القاتل وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة للمستشفى تحت تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.