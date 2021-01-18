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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

15.4 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي للصين في 2020

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:23 ص
الصين
الصين
أ ش أ
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سجل إجمالي الناتج المحلي للصين أكثر من 100 تريليون يوان (15.42تريليون دولار) خلال عام 2020.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، في بيانات أصدرتها اليوم الاثنين، أن الصين شهدت زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3% على أساس سنوي لتصل إلى 101.5986 تريليون يوان (15.42 تريليون دولار) العام الماضي، لتكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموا في العام الذي عصفت به جائحة كورونا.

وأضافت الهيئة أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد تجاوز 10000 دولار في لأول مرة في التاريخ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي حقق فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتصارا حاسما في القضاء على الفقر العام الماضي.

وتابعت الهيئة أنه في عام 2020، ارتفع نصيب الفرد من الدخل المتاح في الصين بنسبة 2.1% ليصل إلى 32189 يوانا (4920 دولارا)، وهو ما يواكب بشكل أساسي الزيادة في إجمالي الناتج المحلي.

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