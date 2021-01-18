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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تؤكد استعدادها لجولة المحادثات التالية مع طالبان

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:22 ص
المحادثات مع طالبان
المحادثات مع طالبان
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شدد عبدالله عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان، على ضرورة دفع عملية السلام مع حركة طالبان، جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الاثنين، أثناء اجتماع مع سفراء أجانب وممثلين عن جهات أجنبية.

ومن جانبها، شددت المجموعات المتحاورة في الاجتماع على أهمية التوافق الإقليمي والدولي على عملية السلام الجارية بين حكومة كابول وطالبان، وقال "عبد الله": "مهما شددت فلن أكون مبالغا في التأكيد على الحاجة إلى التوصل إلى توافق في المنطقة وكذلك بناء توافق في الآراء مع شركائنا في المجتمع الدولي.. ومشاركتكم اليوم تظهر حرص شركائنا".

وأضاف: "لقد غادروا كابول مطمئنين إلى إجماع واسع حول مواصلة المفاوضات نيابة عن جمهورية أفغانستان وتقديم صوت موحد معًا وهذا ما يفعلونه، وتابع عندما يتعلق الأمر بفريق التفاوض الحكومي، فإن تحقيق تسوية سلمية شاملة هو بطبيعة الحال هدفنا بل ويمثل الحفاظ على هذا الإنجاز الذي حققناه خلال العشرين عامًا الماضية نتيجة تضحيات شعبنا، ركيزة المبادئ التوجيهية لفريق التفاوض".

ويعتبر وقف إطلاق النار الشامل والحد من العنف، من الأولويات الرئيسية لفريق التفاوض للحكومة الأفغانية.

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