5616 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الإثنين، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ543 ألف حالة، تعافي منهم 456 ألف حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4005 حالات على مستوى البلاد، بينما هناك 1130 حالة خطرة و273 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أن حوالي مليونين و116 ألفا و257 إسرائيليًا تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا، حتي صباح اليوم، بينما تلقى 309 آلاف و65 إسرائيليًا الجرعة الثانية.