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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة بكوت ديفوار تؤكد عزمها المشاركة في الانتخابات التشريعية

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:18 ص
كوت ديفوار
كوت ديفوار
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أكد تحالف أحزاب المعارضة في كوت ديفوار، اعتزامه المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم السادس من شهر مارس القادم، وقال المتحدث باسم التحالف جورجيس أرماند، إننا نعتزم المشاركة في هذه الانتخابات، ولن تكون مشاركتنا فيها لغرض الاستعراض، ولكننا سنشارك من أجل الفوز في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المتحدث باسم تحالف المعارضة قائلا "على الرغم من الصعوبات التي نواجهها، إلا أننا سنذهب للانتخابات وسنفوز فيها لأن النقاش يجرى على هذا المستوى وهو مستوى البرلمان، أي مستوى نواب الأمة، ولذلك فإنه ليس لدينا الحق في الغياب عن البرلمان".

جدير بالذكر أن المعارضة الإيفوارية كانت قد قاطعت الانتخابات الرئاسية، التي أجريت يوم 31 أكتوبر الماضي، ودعت إلى عصيان مدني وأعمال عنف أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وكان الرئيس الإيفواري الحسن أوتارا قد حقق فوزًا ساحقًا في هذه الانتخابات، وأشارت تقارير رسمية إلى أن أعمال العنف التي وقعت قبل وبعد الانتخابات الرئاسية أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 85 شخصًا وإصابة حوالي 500 آخرين.

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