تعرفي على جواكيت موضة موسمي ربيع وصيف عام 2021 (صور)

◄ الجاكيت الرياضي:





◄ الجاكيت القصير:





◄ البايكر جاكيت الجلدي:





◄ معطف الترنش:





بدأت دور الأزياء المختلفة بتقديم عروضها لمواسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، وبالطبع لن تكتمل الإطلالات رقيا في تلك المواسم بدون الجاكيت، بمختلف تصميماته فهو من القطع الأساسية التي تحب المرأة اقتنائها وارتدائها في اي وقت، سواء في الإطلالات النهارية او الليلية.قدم المصممون العالميون، على منصاتهم الالكترونية من خلال حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام مجموعات كبيرة من تصميمات الجاكيت بأشكال وقصات مختلفة، سواء كان من الجاكيت الجلد أو الجاكيت القماش.تحب الكثير من السيدات ارتداء الجاكيت الرياضي المستوحى من التسعينيات وقد ظهر مرة أخرى كموضة في موسمي ربيع وصيف 2021 عل العديد من منصات الموضة.كان من ضمن عروض موسمي فصلي ربيع وصيف عام 2021 الجواكيت القصيرة فهي دائما تترك بصمتها في كل عروض الأزياء، وتأتي بالكثير من الأقمشة والتطريزات والألوان المختلفة.تعود موضة البايكر جاكيت الجلدي بقوة لتسيطر على عروض موسمي فصلي ربيع وصيف عام 2021، ويمكن تنسيقه مع البنطلون الرياضي المريح أو الجيبات الجلدية.بالطبع لن يكتمل موسم فصل ربيع عام 2021 بدون معطف الترنش حيث يضفي على الإطلالة لمسة من الدفء ظهر معطف الترنش بالكثير من التصميمات سواء من الجلد الفاخر او بتصميم الأوفر سايز او بتصميم الترنش كوت وهو يمزج بين القماش والدينيم والجلد.