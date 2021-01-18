انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة كابول

أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان، اليوم الإثنين، بانفجار قنبلة مغناطيسية وقت مرور سيارة تقل مسؤولا بارزا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة كابول، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا.من جانبها، أكدت شرطة كابول في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية، وقوع الحادث في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، بالتزامن مع مرور سيارة تابعة لوزارة الاتصالات الأفغانية.ويأتي هذا الانفجار بعد مرور يوم واحد على مقتل قاضيتين بالمحكمة العليا، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في كابول.