رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا الأخير إلى 81 قتيلا

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:14 ص
زلزال سولاويسي
زلزال سولاويسي
أ ش أ
طباعة
انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا المزيد من الجثث من بين أنقاض المنازل والمباني التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 81 شخصا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المهندسين العسكريين تمكنوا من إعادة فتح طرق التي دمرت الهزة الأرضية أجزاء منها، وذلك لإتاحة توصيل مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث قوله، "إن المزيد من المعدات الثقيلة قد وصلت إلى مدينة "ماموجو" الأشد تضررا ومنطقة "ماجين" المجاورة في جزيرة "سولاويزي" التي ضربتها الهزة الأرضية يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، إن الآلاف قد شردوا فيما أصيب أكثر من 800 شخص جراء الهزة الأرضية القوية، التي تسببت حتى الآن في مقتل 70 شخصا في مدينة "ماموجو" و11 آخرين في منطقة "ماجين".

وأضاف "جاتي" أن ما لا يقل عن 1150 منزلا في منطقة "ماجين" قد لحقت بها أضرارا جراء الزلزال، مشيرا إلى أنه تم نقل 27 ألفا و850 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة كما أوضح أن الوكالة لا تزال تجمع البيانات من المنطقة.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

حبتة يكشف: لماذا أثارت عائلة عمر خورشيد مسألة موته الآن وعلاقة ذلك بالميراث؟

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

دراسة: الرضاعة الطبيعية تسهم فى تحسين مناعة الطفل

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 18-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية