ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا الأخير إلى 81 قتيلا

انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا المزيد من الجثث من بين أنقاض المنازل والمباني التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 81 شخصا.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المهندسين العسكريين تمكنوا من إعادة فتح طرق التي دمرت الهزة الأرضية أجزاء منها، وذلك لإتاحة توصيل مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال.ونقلت الشبكة الأمريكية عن راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث قوله، "إن المزيد من المعدات الثقيلة قد وصلت إلى مدينة "ماموجو" الأشد تضررا ومنطقة "ماجين" المجاورة في جزيرة "سولاويزي" التي ضربتها الهزة الأرضية يوم الجمعة الماضي.وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، إن الآلاف قد شردوا فيما أصيب أكثر من 800 شخص جراء الهزة الأرضية القوية، التي تسببت حتى الآن في مقتل 70 شخصا في مدينة "ماموجو" و11 آخرين في منطقة "ماجين".وأضاف "جاتي" أن ما لا يقل عن 1150 منزلا في منطقة "ماجين" قد لحقت بها أضرارا جراء الزلزال، مشيرا إلى أنه تم نقل 27 ألفا و850 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة كما أوضح أن الوكالة لا تزال تجمع البيانات من المنطقة.