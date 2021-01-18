كبار كتاب الصحف المصرية يتناولون العلاقات المصرية الأمريكية

تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الرؤية المصرية حول العلاقات المصرية الأمريكية، والأوضاع داخل السجون المصرية.من جانبه، رأى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام -في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "ﺍﻟﺮﺅية ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ"- أن اﻟﺮؤﻳﺔ المصرية التي ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ عبد الفتاح السيسي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ الأمريكي دونالد ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ الأمريكي الجديد جو بايدن.وأشار "جبر" إلى أنه في ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016، أدلى الرئيس السيسي ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻟﺪﻳﻔﻴﺪ أﺟﻨﺎﺗﻴﻮس، ﺑصحيفة "ﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ" الأمريكية، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن ﻫﺪﻓﻪ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻗﺎدرة تمتلك ﺑﻨﻴﺔ تحتية حديثة ونموًا اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ أسرع.وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ السيسي إن اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻈﺮ لمصر ﺑﻌﺪﺳﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻷن ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻈﺮوف ﻣﺼﺮ، واﻟﻌﺪﺳﺔ المصرية هي اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺼﺎﻓًﺎ وإدراكا لأوضاع البلاد داخليًا، وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﺣﺪاث ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻻ ﻳﺪرك ﺣﺠﻢ المخاطر إﻻ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﺑﺆرة اﻷﺣﺪاث، وﻛﺎن ذﻟﻚ بمناسبة ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة، وﻇﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮ واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺛﺎﺑﺘﺎ ولم ﻳﺘﻐﻴﺮ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب رﺋﺎﺳﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن اﻟﺮؤﻳﺔ المصرية ﻳﺠﺬﺑﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﺗﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ديمقراطية ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﻌﻮب واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، وﻣﺼﺮ أﻋﻠﻢ ﺑﻈﺮوﻓﻬﺎ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ، وتمضي ﻓﻰ اﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ، وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل تحوز اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم، وﺗﺨﻔﻒ اﻷﻋﺒﺎء المتوارثة.وأضاف أن اﻟﺮؤﻳﺔ المصرية ﺗﺨﺘﺰن ﺧﺒﺮات واﻗﻌﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل دورﻫﺎ المحوري اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮه، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام رﻏﺒﺎت اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ، واﻋﺘﻤﺎد الحوار السلمي طريقًا لحل المشاكل واﻷزﻣﺎت، وﻳﺆﻳﺪ رؤاﻫﺎ تجارب ﻣﺮﻳﺮة ﻟﺪول الجحيم اﻟﻌﺮﺑﻲ، أدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ واﻟﺘﻮرﻳﻂ ﻓﻰ ﺣﺮوب وﺻﺮاﻋﺎت دﻳﻨﻴﺔ، أدت إﻟﻰ تمزيقها وﻫﺪم دوﻟﻬﺎ وﺷﻘﺎء ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ المصرية بعين اﻟﺘﻤﻨﻰ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام، وﻟﻦ ﺗﻬﺪأ المنطقة وﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻬﺪوء واﻻﺳﺘﻘﺮار إﻻ إذا رﻓﻌﺖ الجيوش اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ.وأوضح جبر أن اﻟﺮؤﻳﺔ المصرية ﺗﺮى أن اﻹرﻫﺎب ﻫﻮ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬى ﻳﻬﺪد أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار المنطقة، وﺗﻨﺎدى ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ الجهود اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺮب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺿﺪ الجماعات المسلحة، وﻟﻴﺲ اﻟﺸﻌﻮب المغلوبة ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻫﺎ، وﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎب وﻗﻄﻊ شرايين اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، وتابع أن اﻟﺮؤﻳﺔ المصرية ﺗﺮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺳﺎﺋﺮ دول المنطقة، ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻬﺪوء واﻻﺳﺘﻘﺮار، وﺗﻨﻌﻢ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ، ﻓﻼ ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل. ﻓﻤﺎذا اﺳﺘﻔﺎدت دول وﺷﻌﻮب المنطقة ﻣﻦ رﺑﻴﻊ ﺟﺎءﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب، ﻓﻤﺰق ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ دوﻟﻬﺎ، وأوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻰ أﺗﻮن الحرب اﻷﻫﻠﻴﺔ؟ وﺑﻌﺪ الخراب واﻟﺪﻣﺎر أدرك ﺻﻨﺎع المأساة أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا مخطئين.أما رئيس تحرير جريدة الجمهورية عبد الرازق توفيق، في عموده "من آن لآخر" وتحت عنوان " السجون المصرية.. الواقع يهزم الأكاذيب" أكد أن الجميع أدرك دون استثناء أن المتاجرة بحقوق الإنسان وإطلاق حملات الافتراءات والمزاعم والتشويه والشائعات ما هو إلا منهجا خبيثا ومسموما لمحاولة النيل من بعض الدول في توظيف سياسي مقيت لحقوق الإنسان، ورغم أن أقنعة المتاجرين بهذا الملف قد سقطت بفعل إجراءات السحل والسحق والتعذيب والتنكيل والقتل التي مارسوها دون حساب ضد دعوات الفوضى إلا أن المسلسل الهابط للادعاءات والمزاعم حول أحوال السجون في مصر يشهد الكثير من محاولات التشويه والتشكيك والفبركة التي تحاول النيل من سمعة مصر.وأضاف أن الحقيقة على أرض الواقع هي أقوى دليل، وهى السلاح الفتاك في مواجهة الافتراءات والادعاءات والأكاذيب والشائعات، لافتا إلى أن لا أحد يمكنه أن يدحض كل حملات أهل الشر، وهي في الأصل وسيلة للمتاجرة والسبوبة وتوظيف سياسي مقيت لاستهداف الدول وتشويه سيرتها، فهناك نوايا مريضة ومسمومة وأهداف خبيثة تريد تشويه صورة مصر في المجتمع الدولي وأمام شعبها.وتابع الكاتب أن جماعة الإخوان الإرهابية تتفنن في ترويج حملات التشويه والمزاعم التي لا تمت للواقع بصلة حتى الموالين والمتعاطفين مع الجماعة الإرهابية من المحكوم عليهم بأحكام قضائية لا ينكرون المعاملة الإنسانية التي تقدمها مصلحة السجون من رعاية صحية واجتماعية ورياضية وثقافية وغيرها من الخدمات، فالنزيل هو أمانة لدى السجون المصرية في النهاية هو إنسان القانون وأيضا مؤسسة مهنية.. هناك احترافية تجمع بن تنفيذ القانون وتحرص على الجانب الإنساني..وأيضا هناك من يراقب ويتابع على مدار الساعة.. وليس هناك مجال لخطأ أو تقصير.وأوضح الكاتب أن الإخوان المجرمين يروجون أكاذيب ليس لها أدنى علاقة بالواقع داخل السجون المصرية، مشددا على أن الأكاذيب الإخوانية لا أساس ولا وجود لها على أرض الواقع سواء في ظل الحقائق الراسخة على الأرض أو بشهادة أنصارهم، ولكن افتراءات الإخوان هي عقيدة وجينات تجرى في دماء الجماعة الإرهابية التي تعتنق الكذب وتؤمن بالخداع والمتاجرة، وتتنفس خيانة للدين والوطن والشعب، مشيرا إلى أن الجميع أدرك كذب الإخوان، وأن ما يتم الترويج له مجرد مؤامرات وحقد على الوطن الذين خانوا كل شيء فيه، وباعوا أنفسهم لأعدائه في مشهد مزر يكشف عن وجه هذا التنظيم القبيح.وأكد الكاتب في نهاية مقاله إلى أن السجون المصرية فيها حياة طبيعية يعيشها النزلاء كسائر البشر الطبيعيين تتوفر لهم كافة الخدمات الأساسية في دولة هدفها الأساسي بناء الإنسان ولا تفرط على الإطلاق في مبادئها وإنسانيتها لكنها في نفس الوقت لا تبالى بنعيق بوم المنظمات المشبوهة، أو عواء الجماعة الإرهابية التي لا تكل ولا تمل من النباح، لكن دون جدوى فالمصريون عرفوا حقيقتها وأدركوا خيانتها.أما الكاتب أسامة سرايا فكتب، تحت عنوان "عين على أمريكا.. من «الترامبية» إلى بايدن!"-: "أرى الرئيس المنتهية ولايته ترامب ينظر من البيت الأبيض إلى الكابيتول نظرة سطحية، متناسيا أن الرؤساء في رؤية أمريكا وسياستها عابرون، أما ما يبقى فهو أعمالهم، وأدوارهم في التاريخ، وهكذا من مبنى البيت الأبيض والكابيتول بل من مبنى واشنطن دى سي عاصمة الأمريكيين والولايات المتحدة الأمريكية- وضُع النواب والشيوخ فى المكانة الأعلى، والبيت –التنفيذى- الأبيض فى المكانة الأدنى، حتى لا ينسى ترامب نفسه، ويخرج عن أدواره المرسومة داخل مؤسسة الحكم، وحتى تتحكم المؤسسات في تاريخ أمريكا، ولا يتحكم فيها الأفراد مهما ترتفع قيمتهم السياسية".وتابع قائلًا: "لم يحدد الرئيس الأمريكي مكانه بالضبط في عجلة الدولة الأمريكية، وظل يهاجم المؤسسات، ويحط من مكانتها، ووصل به الأمر الى أنه أصبح عدوا للإعلام (المؤسسة الكبرى المسؤولة عن حرية الرأي وتداول المعلومات فى هذا المجتمع الأمريكي العريق)، ثم تحول عداؤه إلى كل المؤسسات الأمريكية، كما أصبح لا يرى وضعه الحقيقي في سُلم بلاده، عاكسا حالة جهل مُطبق بالتاريخ السياسي للولايات المتحدة، وضُبط وهو يتحول من رفض المؤسسات، إلى رفض الانتخابات، إلى مُحرّض عليها، وعلى إسقاط النظام ككل، وتوالت سلسلة جرائمه حتى أضحت كبيرة، لا يستطيع أحد في أمريكا أن يتجاهلها، حتى سمعنا أصواتا فى أوروبا، وفى العالم، تتحدث عن أن هذه ليست أمريكا، التي نعرفها، وهكذا رأينا ترامب وهو يسقط كاملا، حتى أصبح حزبه يراه عبئا عليه يجب أن يتخلص منه، فقد أراد أن يحول نقمته على المؤسسات، التي ظهرت خلال رئاسته (مدة حكمه كاملة)، إلى هدمه فى لحظة، وكانت صورة أمريكا بعد هذا الحادث غير قبله تماما، إنه الكونجرس أيها الرئيس.. وكفى".ونوه إلى أن الرئيس الأمريكي قام باعتداء خطير وصارخ على الدستور والقانون، الذي أقسم على حمايته، فقد صور له عقله أن وجوده في المكتب البيضاوي أقوى من الكابيتول، وأنه، فى حماية المناصرين البيض (أصل أمريكا)، سَيُحدث انقلابا دستوريا مرتقبا، وأن القادمين من الولايات الخمسين في أمريكا للعاصمة من الممكن أن يُعيدوا الانتخابات، بل تغيير الدستور، الذى جاء به، لكى يُعلنوا ترامب ملكا على واشنطن، ويعود للعاصمة على أكتاف البيض، لقد كان الكل يتصور أن الترامبية ظهرت لتسود فإذا بترامب يهزم نفسه، ولم يُهزم فى الانتخابات فقط أمام بايدن، بل وضع حدا لكل طموحاته المستقبلية سياسية كانت، أو حتى حزبية".واختتم مقاله قائلًا: "وأخيرا، فإن الكل يُجمع على أن الديمقراطية انتصرت في أمريكا في بداية عام 2021، لكن هناك شرخا يجب أن يُرمم، وذلك مسئولية الرجل، الذى انتخبوه رئيسا فهل سيكون الرئيس الجديد قادرا على ذلك؟، إن دخول بايدن البيت الأبيض وهو حاصل، لأول مرة، على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يعنى أنه سيكون قادرا على ترميم وتوحيد أمريكا، وتحجيم الترامبية، أو الشعبوية الجديدة، وأمريكا والعالم كله ينتظرون ذلك الهدف".