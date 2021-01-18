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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شبكة ألمانية تشيد باكتشافات سقارة الأخيرة: تجذب المزيد من السياح

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:01 ص
اكتشافات سقارة الأخيرة
اكتشافات سقارة الأخيرة
أمينة ذكى
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أشادت شبكة دويتشه فيله الألمانية بالاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر وتحديدا في سقارة، بعد أن تم العثور على 22 بئرًا للدفن في سقارة ويعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام، كما تشمل الاكتشافات ورقة بردية طويلة من كتاب الموتى يقال إنها ترشد الموتى "عبر العالم السفلي".

وقالت الشبكة الالمانية: "إن سقارة هي جزء من مدينة ممفيس، عاصمة مصر القديمة، والتي تضم الجيزة وأهرامات أخرى، وقد تم إعلانها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في السبعينيات، ولتجديد قطاع السياحة، روجت مصر لاكتشافات جديدة في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من السياح، فضلا عن أنه في وقت لاحق من هذا العام، سيتم افتتاح متحف جديد "المتحف المصري الكبير" في الجيزة".

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت أنه تم العثور على 22 بئرًا للدفن على عمق يتراوح بين 10 و12 مترًا (حوالي 32 قدمًا إلى 39 قدمًا)، كما عثر على تماثيل ولوحات وألعاب وقوارب خشبية وأقنعة جنائزية.

وأضافت الوزارة أن المكتشفات التي قام بها فريق من علماء الآثار، تضمنت المعبد الجنائزي للملكة نارت زوجة الملك تيتي، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات من الطوب.

وقال وزير الآثار السابق وعالم المصريات الشهير زاهي حواس للصحفيين في موقع سقارة الشاسع جنوب القاهرة: "إن من بين المكتشفات بردية طولها أربعة أمتار من كتاب الموتى، مضيفا إن المكتشفات تعود إلى الأسرة السادسة التي حكمت مصر من 2323 قبل الميلاد حتى 2150 قبل الميلاد، كما تم الكشف عن أكثر من 50 تابوتًا خشبيًا يعود تاريخها إلى "المملكة الجديدة" اللاحقة، بين 1570 قبل الميلاد و1069 قبل الميلاد، وأنه تم العثور أيضا على مخططات لتخطيط المعبد".

وقال " حواس": "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على توابيت يعود تاريخها إلى 3000 عام في منطقة سقارة"، في إشارة إلى اكتشافات أخرى حديثة.

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