ترامب يستعد لإصدار قرارات بالعفو عن 100 سجين

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية، ولايته لإصدار قائمة عفو عن قرابة 100 سجين، كما يستعد للإعلان عن هذه القائمة غدا الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".وقال مصدر، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، لوكالة "رويترز": إن ترامب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه ولا يعتزم إصدار عفو استباقي عن أفراد عائلته، ولكنه اجتمع مع المستشارين يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة بأكثر من 100 عفو وتخفيف أحكام.فيما قالت شبكة CNN إنه من المتوقع أن يكون الدكتور سالومون ميلجن، طبيب العيون البارز المسجون بعد إدانته في عشرات التهم المتعلقة بالاحتيال على قائمة العفو.