الرمادى والأصفر.. كيف يمكن تنسيق ألوان موضة عام 2021

- اللون الاصفر:

اللون الرمادي:

اطلقت شركة بانتون العالمية، تقريرها عن الألوان موضة عام 2021، ووقع اختيارها على لونين هما اللون الرمادي واللون الأصفر الفاتح، وقالت الشركة إن هذان اللونان معًا يمثلان قوة وإيجابية ويعكسون مشاعر عميقة والتفاؤل بشئ مشرق ولطيف ويعكسون الحس الداخلي والابتكار والحدس واحترام الحكمة والخبرة والذكاء.اللون الأصفر يمثل إشراق الشمس بعد أشهر من الحجر المنزلي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويتناسق بشكل جميل مع كل الألوان الأخرى الطبيعية أو الحيوية أو الوان الباستيل فهو لون مرح جدا.إذا كانت البشرة باردة قد يحتاج إلى درجة أغمق قليلا منه ليضفي التألق عليها ويجعلها مشعة، ويمكن تنسيقه مع اللون الأبيض ليمنح اطلالة صيفية انيقة، يمكن ارتداء أكسسوارات باللون البيج أو الوان حيادية ويمكن مزج اللون الأصفر مع ألوان مشرقة كالبرتقالي أو الأزرق الفيروزي لطلة مميزة.ظهر اللون الرمادي بقوة ليمنح الإطلالات نوع من النضج والثبات في ظلة ازمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، فهو لون متنوع ويسهل تنسيقه مع الكثير من ألوان الملابس والطبعات والأكسسوارات.يناسب البشرة الباردة ويمكن تنسيقه مع ألوان داكنة وحادة مثل البنفسجي الداكن أو الأحمر الياقوتي أو الأزرق الملوكي ويمكن مزجه مع ألوان فاتحة مثل الزهري والأزرق السماوي من أجل طلة ناعمة وبالنسبة للأكسسوارات فإن الألوان الحيادية تناسب اللون الرمادي وكذلك الأوف وايت وتجعل الطلة راقية.