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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خطة «2020-2050».. 4 محاور لبرنامج التوسع فى محطات التحلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:17 ص
محطات التحلية
محطات التحلية
سمر محمدين
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اتجهت الحكومة المصرية، في السنوات القليلة الماضية، إلى حلول بديلة غير تقليدية من أجل زيادة حجم سعة المخزون المائي في مصر، نظرًا لحجم التوسعات الجديدة في تنفيذ مجتمعات عمرانية ذكية على مستوى المحافظات والتي تتطلب توصيل الخدمات والمرافق بأفضل صورة ممكنة.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الإسكان عن انطلاق الخطة الاسترايجية "2020-2050" على مدار عدد من المراحل المختلفة تتضمن إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى المدن والمحافظات، لاسيما المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الحديثة.

يستهدف المحور الأول من الخطة الاستراتيجية تنفيذ 32 محطة بطاقة 2.28 مليون متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 48.99 مليار جنيه، فيما سيتم تنفيذ 7 محطات بطاقة 335 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه، في المحور الثاني.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ 54 محطة بطاقة 6.87 مليون متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 164.31 مليار جنيه في المحور الثالث، ومن المقرر أن يشمل المحور الرابع 16 محطة بطاقة 966 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 19.31 مليار جنيه في المحور الرابع.

63 محطة هو العدد الإجمالي لحجم محطات تحلية المياه القائمة في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والإسماعيلية والسويس، بطاقة انتاجية إجمالية تصل إلى 799 ألف متر مكعب يوميًا.

ويجرى حاليًا تنفيذ حوالي 19 محطة بطاقة إجمالية 375 الف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.
المحطات
المحطات

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