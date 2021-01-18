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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:12 ص
ذا ماركسمان
ذا ماركسمان
وكالات
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تصدر فيلم الحركة الجديد "الرامي" (ذا ماركسمان) للممثل ليام نيسون صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مسجلا 3.2 مليون دولار.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" تدور أحداث الفيلم حول صاحب مزرعة على الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية والمكسيك تقحمه الأحداث في الدفاع عن صبي مكسيكي صغير يفر من عصابة تتعقبه إلى داخل الولايات المتحدة.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة 1984" (وندر وومان 1984) إلى المركز الثاني بعدما تصدر قائمة الإيرادات ثلاثة أسابيع. ولم تقدم شركة وارنر بروس أرقام الإيرادات لكنها توقعت جمع
2.6 مليون دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرود: عهد جديد" (ذا كرودز: أنيو إيدج) في المركز الثالث مسجلا 2.04 ميلون دولار.

واحتل فيلم "أخبار العالم" (نيوز أوف ذا وورلد) المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.05 مليون دولار.

وجمع فيلم الإثارة "صائد الوحوش" (مونستر هانتر) 920 ألف دولار محتلا المركز الخامس.

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