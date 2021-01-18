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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 13788 إصابة جديدة و145 وفاة بكورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:01 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند 13 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و571 ألفا و773 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 145 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفا و419 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 208 آلاف و12 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 10 ملايين و211 ألفا و342 شخصا بعدما تماثل 14 ألفا و457 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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