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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

من بداية 2021.. اليوم لم يعد 24 ساعة

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:45 ص
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سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا هامًا عن عام 2021، وأنه أقصر عام يمر على كوكب الأرض منذ 50 عامًا.

وكشف مركز خدمة واستكشافات أنظمة دوران الأرض والمراجع الدولية في باريس عن دراسة علمية جديدة، أن عام 2021 يشهد مرور أسرع الأيام على الإطلاق منذ أكثر من 60 عامًا، حيث أكملت الأرض دورانها حول محورها بالمللي ثانية أسرع من المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاستنتاج يؤكد أن اليوم على كوكب الأرض أصبح يمر أسرع مما سبق بسبب تسارع دورته، ونتيجة لذلك أصبح اليوم أقصر قليلًا مما كان عليه، ومنذ بداية عام 2021 الوضع تغير، وأصبح اليوم الفلكي أقل من 24 ساعة.

وأوضح المركز في دراسته أن دوران الكوكب اختلف قليلًا عن أى وقت آخر، بسبب التغيرات المناخية التي طرأت عليه، من ضغط جوي ورياح وتيارات المحيط وحركة لب الأرض.

ولكن ما أثار الجدل والقلق هو عند استخدام ساعات ذرية فائقة الدقة لقياس التوقيت العالمي المنسق الذي يضبط به كل شخص ساعاته، انحرف الوقت الفلكي المحدد بالوقت الذي تستغرقه الأرض لإجراء دوران كامل، عن التوقيت العالمي المنسق بأكثر من 0.4 ثانية، مما دفع الخبراء إلى الدعوة إلى ضرورة تعديل مدة الدقيقة وحذف ثانية وجعل الدقيقة 59 ثانية، لتتناسب مع الدورة الجديدة، وتمثل الساعات دورة الأرض بدقة.

وأضاف التقرير أن العلماء قالوا إنهم اضطروا إلى إضافة ما يسمى بـ"الثانية السلبية" من قبل على الساعات العادية، 27 مرة إلى الساعات الذرية من أجل الحفاظ على دقة الساعة في تمثيلها لدورة الأرض.

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