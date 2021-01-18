مقتل بحارين إثر غرق سفينة فى البحر الأسود قبالة تركيا

أعلنت السلطات التركية مقتل بحّارَين اثنين على الأقل، الأحد، إثر غرق سفينة شحن في البحر الأسود قبالة تركيا، مؤكدةً إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنّ ستة أشخاص أنقِذوا، هم خمسة أوكرانيين و"أجنبي" واحد لم تُحدد جنسيته.وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو "لقد نُقلوا إلى المستشفى ووضعهم جيد".وصرح لوكالة فرانس برس بأن "السفينة تابعة لشركة أوكرانية" دون مزيد من التوضيح.وبعد أن قالت السلطات التركيّة في بادئ الأمر إنّ السفينة روسيّة، أعلنت لاحقًا أنّ السفينة المسمّاة "أرفين" كانت ترفع علم بالاو، وهو أرخبيل صغير في المحيط الهادئ.وقال والي بارطن (شمال تركيا)، سنان جونر، إنّ "الطاقم مؤلف من 13 فردا. في هذه المرحلة، انقِذ خمسة اشخاص وانتُشِلت جثتان".وبحسب جونر، كانت السفينة تبحر من جورجيا إلى بلغاريا عندما غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية مما صعّب العمل على رجال الإنقاذ.وقالت وزارة الدفاع التركية أيضا إنه تمت الاستعانة بفرقاطة للمشاركة في عمليات الإغاثة.وهبّت رياح قويّة وتساقطت ثلوج الأحد في المنطقة التي غرقت فيها السفينة، وهي ظروف جوّية تحدّ من إمكانيّة الرؤية وتُعقّد قدرة القوارب على المناورة.في يناير 2019، لقي ستة بحّارة مصرعهم في غرق سفينة شحن ترفع علم بنما في البحر الأسود قبالة تركيا.