الصين تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.3% فى 2020

قال مكتب الإحصاء في بكين اليوم الاثنين إن اقتصاد الصين نما بنسبة 2.3 % في 2020ووفقًا للتوقعات، تعد الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي لم ينكمش في 2020، برغم تحديات جائحة فيروس كورونا، التي تمكنت البلاد من السيطرة عليها إلى حد كبير.وفاق النمو المعدل الذي توقعته العديد من المؤسسات، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نموا بنسبة 1.9 %.وبعد تحقيق نمو بنسبة 4.9% في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5% على أساس سنوي في الربع الرابع.وتظهر أحدث بيانات التجارة في البلاد ارتفاع الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 18.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السايق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين الأسبوع الماضي. وزادت الواردات بنسبة6.5 %.