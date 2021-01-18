اعتقال 100 متظاهر خلال احتجاج بأمستردام ضد قيود كورونا

اعتُقل نحو 100 متظاهر الأحد خلال تجمع حاشد في أمستردام حيث كان حوالى ألفي شخص يحتجون على القيود المرتبطة بكوفيد-19 وضد الحكومة الهولندية التي استقالت الجمعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تجمع المتظاهرون بعد الظهر في ميدان المتاحف وسط العاصمة الهولندية عقب دعوة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لا تصوّتوا لحكومة روتي مرة أخرى!".وقدّمت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روتي استقالتها الجمعة على خلفية "فضيحة إعانات الأطفال" المتمثلة بالكشف عن اتهامات بالاحتيال وُجِّهت خطأً إلى آلاف معيلي الأسر.وكانت السلطات الهولندية اتهمت بصورة خاطئة آلاف المعيلين بالاحتيال والمطالبة بإعانات الأطفال وسط إجبار كثيرين على إرجاع مبالغ طائلة وجعلهم يعانون أزمات مالية حادة.وقالت بلدية أمستردام في بيان إن المتظاهرين الذين لم يحترم كثير منهم الإجراءات الصحية المفروضة، فرّقتهم الشرطة باستخدام خراطيم المياه.وأضافت البلدية أن بعضهم رشق حجارة على عناصر الشرطة، مشيرة الى اعتقال نحو مئة شخص.