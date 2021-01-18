انتعاش صادرات سنغافورة وسط تعافى الاقتصاد ببطء

نمت صادرات سنغافورة بنسبة 6.8% على أساس سنوي في ديسمبر، وهي أول زيادة خلال شهرين وأحدث إشارة إلى تعافي اقتصادها بعد الخسائر التي سببتها جائحة فيروس كورونا والقيود المتعلقة بها.وقالت وكالة "إنتربرايز سينجابور" الحكومية المعنية بتشجيع المشروعات في بيان إن الارتفاع "يرجع بشكل رئيسي إلى الآلات المتخصصة والذهب غير النقدي وأدوات القياس".ونمت صادرات الإلكترونيات، التي عادة ما تكون عنصرا رئيسيا في التجارة الخارجية للبلاد، بنسبة 13.7 %، بينما توسعت صادرات الأدوية إلى الولايات المتحدة بنحو 80 %، وفقا لبيانات وكالة "إنتربرايز سينجابور".ويأتي الانتعاش الذي شهده ديسمبر بعد أن انخفضت صادرات أكتوبر ونوفمبر في الدولة التي تعتمد على التجارة بنسبة 3.1 % و5 % على التوالي.