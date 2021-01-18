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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تخطط لتشديد قيود الإغلاق

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:26 ص
سلوفاكيا
سلوفاكيا
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش، في وقت متأخر من يوم الأحد، أن بلاده ستفرض قيودا أشد صرامة على التنقل وستجري المزيد من الفحوص الجماعية في جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال ماتوفيتش، بعد اجتماع حكومي خاص، إن الفحوص الجماعية سيتم إجراؤها في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الاثنين.

وسيحتاج السكان إلى نتيجة فحص سلبية حتى يتمكنوا من التوجه إلى العمل وحتى الآن، كان مغادرة المنزل للذهاب إلى العمل أحد الاستثناءات العامة لأوامر البقاء في المنزل في البلاد.

وقال وزير الصحة ماريك كراجسي إنه من المقرر إجراء الفحوص الجماعية "الطوعية" حتى 26 يناير.

وسيجري تشديد قيود الخروج للأشخاص الذين ليس لديهم نتيجة فحص سلبية لكوفيد- 19 من 27 يناير حتى 7 فبراير.

وكان الخلاف الحكومي الداخلي حول فائدة الفحوص الجماعية على مستوى البلاد هو السبب الرئيسي لعدم تمكن الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب الأسبوع الماضي من الاتفاق على حزمة من الإجراءات، وفقا لتقارير إعلامية.

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