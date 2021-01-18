تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 236.44 نقطة، أو 0.83%، ليصل إلى 28282.47 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.14 نقطة، أو 0.49%، ليصل إلى 1847.47 نقطة.