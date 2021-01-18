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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أربع إصابات جديدة بكوفيد-19 بين المشاركين فى أستراليا المفتوحة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:59 ص
إصابة لاعبي التنس
إصابة لاعبي التنس
وكالات
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كشف المنظمون اليوم الاثنين عن أربع إصابات جديدة بكوفيد-19، منهم لاعب واحد، ضمن المشاركين المنتظرين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وربما يزيد العدد مع استمرار عمليات الفحص.

وأعلنت سلطات الصحة في ولاية فيكتوريا عن تسع إصابات حتى الآن بين الركاب القادمين إلى ملبورن عبر رحلات جوية عارضة للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة 8-21 فبراير.

وقال دانييل أندروز رئيس وزراء فيكتوريا للصحفيين عن الإصابات الجديدة "يرتبط كل المصابين الأربعة بالتنس، ولقد ذهبوا جميعا بسلام إلى فندق الحجر الصحي".

ودخل بالفعل ركاب ثلاث رحلات جوية عارضة في الحجر الصحي الصارم، ويتضمن ذلك أكثر من 70 لاعبا لن يكون بوسعهم المران لمدة 14 يوما قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

وقال بريت ساتون كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا "أعتقد أن أصحاب العينات الإيجابية أصيبوا على الأرجح قبل بدء الرحلات الجوية، لكن النتائج ستكشف في الأيام المقبلة الصورة كاملة ومدى إمكانية انتقال العدوى خلال الرحلة الجوية".

وأضاف "ولهذا السبب فالقيود صارمة جدا على هذه المجموعة من لاعبي التنس ومرافقيهم، وهو نفس حال ركاب الرحلات الجوية الدولية".

وأكد كرايج تيلي مدير بطولة أستراليا يوم الأحد أن المسابقة ستنطلق في موعدها لكنه أكد البحث عن طرق لمساعدة اللاعبين غير القادرين على المران بسبب الحجر.

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