مستشار بايدن يطالب روسيا بالإفراج الفورى عن المعارض نافالنى

أكد جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ضرورة الإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني.وقال سوليفان حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- إن هجمات الكرملين على نافالني ليست انتهاكًا للحقوق الإنسانية فحسب، بل إهانة للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعًا.كانت سلطات السجون الروسية قد أعلنت اعتقال نافالني بمجرد وصوله إلى موسكو قادمًا من ألمانيا، حيث أمضى فترة نقاهة لأشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض.