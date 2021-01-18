الاتحاد الأوروبى يطالب موسكو بالإفراج الفورى عن المعارض نافالنى
الإثنين 18/يناير/2021 - 03:23 ص
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وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني بعد عودته إلى موسكو، بأنه "أمر مرفوض".
وطالب رئيس المجلس الأوروبي حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية- روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني.
واعتقلت سلطات السجون الروسية نافالني بمجرد وصوله إلى موسكو قادمًا من ألمانيا، حيث أمضى فترة نقاهة لأشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض.
وطالب رئيس المجلس الأوروبي حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية- روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني.
واعتقلت سلطات السجون الروسية نافالني بمجرد وصوله إلى موسكو قادمًا من ألمانيا، حيث أمضى فترة نقاهة لأشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض.