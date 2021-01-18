رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض الإيرادات النفطية فى الجزائر

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:09 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
شهد حجم الصادرات النفطية الجزائرية وإيراداتها انخفاضًا كبيرًا في العام 2020، ما من شأنه أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: «بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، أي بانخفاض 11 بالمئة و40 بالمئة على التوالي مقارنة بعام 2019».

وتعد جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها السبب الرئيسي لانخفاض أسعار مشتقات الذهب الأسود، وبالتالي لتدهور الاقتصاد، وفق المحصلة السنوية للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن «متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولارًا للبرميل خلال 2020، مقابل 64 دولارًا للبرميل خلال العام 2019، بتراجع قارب 23 دولارًا للبرميل».

وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، يُنتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار (18،19 مليار يورو) العام 2020، وفق محصلة الوزارة.

وفي ما يتعلق بإيرادات الدولة، انخفضت بنسبة 32 بالمئة المداخيل الضريبية للخزينة العامة خلال 2020، مقارنة بعام 2019.

أما الاستثمارات فبلغ حجمها 7،3 مليارات دولار عام 2020، أي بانخفاض نسبته نحو 30 بالمئة مقارنة باستثمارات عام 2019، والتي قُدّرت بـ10،2 مليارات دولار.

وجاء في المحصلة السنوية أنه تم توفير ألف فرصة عمل جديدة في القطاع خلال العام 2020.

بموازاة ذلك، انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية الى أقل من 700 مليون دولار، أي بـ50 بالمئة، مقارنة بواردات 2019.

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، ركودًا نسبته 5،2 بالمئة في العام 2020، وعجزًا في الميزانية العامة من بين الأعلى في المنطقة.

ويلحظ قانون المالية العامة للعام 2021 الذي أقر مؤخرًا، خفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من 47 مليار دولار، على أن يرفع مجددًا بشكل تدريجي في السنتين المقبلتين.

وبين عامي 2014 و2019 انخفض احتياطي العملات الأجنبية بنحو 65 بالمئة وفق المصرف المركزي، في حين يتوقّع أن يتواصل هذا المنحى في العام 2021 إلى 75 بالمئة.

ويقول خبراء، إن هذا الوضع الاقتصادي المأزوم من شأنه أن يدفع الجزائر إلى اللجوء للاستدانة الخارجية، علمًا بأن السلطات تعارض هذا التوجّه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شاهد.. اللقطة التى أدت لطرد ميسى فى نهائى السوبر الإسبانى (فيديو)

أتلتيك بلباو يتوج بلقب السوبر الإسبانى بفوزه على برشلونة 3-2

كورونا يكتب الفصل الأخير فى حياة نجم موسيقى مدان بالقتل العمد

إنتر يفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية