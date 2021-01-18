انخفاض الإيرادات النفطية فى الجزائر

شهد حجم الصادرات النفطية الجزائرية وإيراداتها انخفاضًا كبيرًا في العام 2020، ما من شأنه أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة.وجاء في بيان لوزارة الطاقة، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: «بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، أي بانخفاض 11 بالمئة و40 بالمئة على التوالي مقارنة بعام 2019».وتعد جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها السبب الرئيسي لانخفاض أسعار مشتقات الذهب الأسود، وبالتالي لتدهور الاقتصاد، وفق المحصلة السنوية للوزارة.وأشارت الوزارة إلى أن «متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولارًا للبرميل خلال 2020، مقابل 64 دولارًا للبرميل خلال العام 2019، بتراجع قارب 23 دولارًا للبرميل».وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، يُنتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار (18،19 مليار يورو) العام 2020، وفق محصلة الوزارة.وفي ما يتعلق بإيرادات الدولة، انخفضت بنسبة 32 بالمئة المداخيل الضريبية للخزينة العامة خلال 2020، مقارنة بعام 2019.أما الاستثمارات فبلغ حجمها 7،3 مليارات دولار عام 2020، أي بانخفاض نسبته نحو 30 بالمئة مقارنة باستثمارات عام 2019، والتي قُدّرت بـ10،2 مليارات دولار.وجاء في المحصلة السنوية أنه تم توفير ألف فرصة عمل جديدة في القطاع خلال العام 2020.بموازاة ذلك، انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية الى أقل من 700 مليون دولار، أي بـ50 بالمئة، مقارنة بواردات 2019.وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، ركودًا نسبته 5،2 بالمئة في العام 2020، وعجزًا في الميزانية العامة من بين الأعلى في المنطقة.ويلحظ قانون المالية العامة للعام 2021 الذي أقر مؤخرًا، خفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من 47 مليار دولار، على أن يرفع مجددًا بشكل تدريجي في السنتين المقبلتين.وبين عامي 2014 و2019 انخفض احتياطي العملات الأجنبية بنحو 65 بالمئة وفق المصرف المركزي، في حين يتوقّع أن يتواصل هذا المنحى في العام 2021 إلى 75 بالمئة.ويقول خبراء، إن هذا الوضع الاقتصادي المأزوم من شأنه أن يدفع الجزائر إلى اللجوء للاستدانة الخارجية، علمًا بأن السلطات تعارض هذا التوجّه.