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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس.. تفكيك شبكة دولية نشطت فى تهريب وتزييف العملات الأجنبية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:03 ص
الداخلية التونسية
الداخلية التونسية
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك شبكة دولية نشطت في تهريب وتزييف العملات الأجنبية وإدخالها إلى البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكرت الداخلية التونسية أنه صودر في مطار تونس قرطاج يوم 6 يناير 2021 مبلغ مالي تجاوز 220 مليون دولار لدى مواطن تونسي (31 سنة) قادم من إحدى الدول العربية.

وأضافت أنه قدم إلى تونس لتسليم هذا المبلغ لأحد أقاربه من أصحاب السوابق العدلية والذي تم إلقاء القبض عليه.

وأشارت إلى أن الأخير ينشط ضمن شبكة دولية بين تونس وبلد عربي ومعه ابنته وزوجها في تزييف العملة وإدخالها إلى تونس ثم استغلالها في عمليات التهريب بين تونس وبلد مجاور، وأن زعيم هذه الشبكة تونسي الجنسية متحصن بالفرار، وينشط في مجال التهريب وتجارة المخدرات.

وأكد المتهم استلامه من زوج ابنته في مرحلة أولى مبلغ 110 آلاف دولار وتسليمها لزعيم الشبكة.

وتبين أن المبلغ الذي تم احتجازه بعد عرضه على الاختبار مزيف.

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