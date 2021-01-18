806 إصابات جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1240 امس.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 459 ألفا و671 حالة.كما سجلت الوزارة 31 وفاة جديدة ارتفاعا من 23 يوم السبت، ليصل مجمل الوفيات إلى 7942.وأشارت السلطات الطبية إلى تعافى 988 حالة إضافية ليبلغ مجموع المتعافين 434925.