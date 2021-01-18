أتلتيك بلباو يتوج بلقب السوبر الإسبانى بفوزه على برشلونة 3-2

توج فريق أتلتيك بلباو، بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية.انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بنتيجة 2-2، حيث سجل لبرشلونة أنطوان جريزمان في الدقيقتين 40 و77، فيما أحرز هدفي بلباو أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42، وفياليبريي في الدقيقة 90، وفي الشوط الإضافي الأول نجح إينياكي ويليامز في تسجيل الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة 93.وكان أتلتيك بلباو قد تأهل لنهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل برشلونة للنهائي بعد تغلبه على ريال سوسيداد بضربات الترجيح 3-2.