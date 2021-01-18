البرازيل تمنح موافقة طارئة للقاحى سينوفاك وأسترازينيكا

منحت الهيئة الوطنية البرازيلية للإشراف الطبي أنفيزا، موافقة طارئة على لقاحين مضادين لمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا، أحدهما من إنتاج شركة سينوفاك الصينية والآخر هو إنتاج مشترك لشركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.ويوجد هناك حوالي 6 ملايين جرعة متاحة من لقاح سينوفاك، حيث أبرمت ولاية ريو دي جانيرو صفقة مع الشركة المصنعة الصينية.وفشلت أمس الأول الجمعة بصورة مبدئية جهود استيراد مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد من الهند.وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 8.46م ليون حتى بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.واظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 209 آلاف و296 حالة.واشارت البيانات إلى تعافى 49.7 مليون شخص من المصابين من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا ومر نحو 46 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.