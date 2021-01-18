رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان «رحلة العائلة المقدسة»، تحدث فيها ثروت جبره عن رحلة العائلة وميلاد السيد المسيح، وإضطهاد هيرودس للمسيح، وهروب المسيح إلى مصر ودخوله أرض مصر والذهاب إلى صعيد مصر.كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال إحتفالية عيد الميلاد المجيد «أونلاين»، تضمنت محاضرة عن «ميلاد السيد المسيح»، حيث تحدث القس أرمانيوس فريد عن رحلة السيد المسيح من فلسطين إلى مصر، واستقبال أهل مصر له، ونشر المحبة والمسرة.وتضمنت الاحتفالية أيضًا أمسية شعرية للشاعر السيد حلمي السيد بعنوان «عيد سعيد وتهنئة الأخوة الأقباط»، بجانب ذلك تم تكريم الأنبا أرمانيونس فريد راعي كنيسة السيدة العذراء بالأقصر، والأمين المساعد لبيت العائلة المصري، الذي يرأسه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتم إهداء درع المحبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما عقد ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان «تعزيز الثقة بالنفس»، وأوضحت هبة أمين تعريف الثقة بالنفس والمهام الخاصة بها وثقة الفرد في نفسه ومقومات النجاح التي تصحب الثقة بالنفس وكيفية الخروج والثبات ومواجهة المواقف التي تحتاجها الثقة.وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «الثقافة العلمية ضرورة لتطوير المجتمع ومعايشة العصر»، أوضح فيها عمرو عبد الصبور، النشاط الذهني المرتبط بالتعلم وتسارع المعارف الإنسانية والدفع إلى الولوج بثقافتنا العلمية.كما عقد القصر محاضرة بعنوان «التعايش السلمي ونبذ الحروب» وأوضح على حسان أن التعايش طبيعة من طبائع الإنسان وإن كان منفردًا بالضرورة، وأن المجتمع المصري صاحب تاريخ في التعايش السلمي ونبذ كل أشكال العنف والحروب؛ لأنه شعب صاحب حضارة وتاريخ.كذلك عقد القصر محاضرة بعنوان «تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»، حيث أوضح على حسان، الأسرة ودورها في تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والمجتمع ودوره في تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة.