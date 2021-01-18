محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "نبذ العنف والتطرف"، تحدث خلالها الدكتور مصطفى محمود عن التعصب وأثره على الفرد والمجتمع وعلى الخيارات السياسية للأفراد ودور الإعلام في نبذ العنف والتطرف.كما نفذ القصر ورشة إكسسوارات الخرز بإشراف رحمة أحمد، ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المخدرات خطر على المجتمع والفرد" أوضح خلالها جمال أبو المجد ما هي المخدرات وأنواع المخدرات وأصلها وآثارها، بالإضافة إلى تنفيذ القصر ورشة فنون تشكيلية "تعليم حيل مبتكرة فى الرسم" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق كانسون أبيض وألوان مياه وشيليموه وسفنج.وأقام قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "تأثير الصم على المهارات الاجتماعية"، وتحدثت شيماء شوقى عن تجنب التواجد فى مجموعات لتبسيط الفهم وعدم الضغط على الكلمات أثناء نطقها والصعوبة في فهم توصيل المعلومة وإعادتها مرة أخرى، بجانب محاضرة بعنوان "أهمية النظافة" أوضحت فيها الدكتورة سها محفوظ، مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية، أهمية النظافة فى التعامل مع الآخرين بالظهور بمظهر لائق ومشرف، وتخلص الجسم من الروائح الكريهة والوقاية من الأمراض ونظافة المكان وتطهير الأسطح باستمرار وتنشأة الأطفال على النظافة، بينما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم حر باستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب للمدربة أميرة حمودة.