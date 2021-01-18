اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بكاتدرائية الإسكندرية

يترأس البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، ويقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس -تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن-، الثلاثاء 19 يناير الجاري.وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير بقداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.ومن المقرر أن تقتصر معظم الإيبارشيات مثل إيبارشيتى دير المحرق والوادي الجديد والفيوم قداسات عيدالغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.