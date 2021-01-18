اكتشاف عظام سلحفاة يرجع تاريخها لـ70 مليون سنة بالفرافرة (صور)

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن فريقًا علميًا بمركز الحفريات الفقارية بالجامعة، برئاسة الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير مركز الحفريات الفقارية، وبالاشتراك مع الفريق العلمى بجامعة القاهرة برئاسة كل من الدكتور محمد قرنى عبد الجواد والدكتور وليد جمال كساب الأساتذة بقسم الجولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة، تمكن من اكتشاف عظام لسلحفاة بحرية عملاقة بواحة الفرافرة بالوادى الجديد لأول مرة فى مصر، يرجع تاريخها الجيولوجى لأكثر من 70 مليون سنة.وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية للأحياء البحرية القديمة التى كانت تعيش داخل مياه البحر التيثى القديم بالصحراء فى نهاية العصر الكريتاسى.وأضاف أن هذه المنطفة تحتوى على ترسيبات للبحر التيثى القديم (جد البحر المتوسط الحالى) والذى امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية بمصر.ومن جانبه، قال الدكتور جبيلى عبد المقصود، مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، إن هذه المنطقة التى تم فيها هذا الاكتشاف، تحتوى على عدة دلائل تثبت أنها كانت عبارة عن شاطئ قديم للبحر التيثى، حيث توجد بقايا لجذور وثمار نبات المانجروف الذى نما على هذا الشاطئ، بالإضافة إلى وجود بقايا لسلاحف بحرية عملاقة كانت تعيش بالقرب منه ترافق العديد من الأحياء البحرية، مثل الأسماك والسحالى البحرية العملاقة مثل البليسيوسورس والموزازورس، والتى تربعت على قائمة السلسلة الغذائية فى هذا البحر العملاق، حيث كانت من أشد المفترسات فتكا بتلك المنطقة.وأضاف مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد أن هذا الكشف هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية، وذو أهمية كبيرة جدا على مستوى قارة أفريقيا، كما أن اكتشاف هذه السلاحف البحرية العملاقة لم يسجل إلا أعداد قليلة جدا على مستوى القارة الأفريقية.كما تصور هذه المنطقة شكل الحياة القديمة على شاطئ البحر التيثى القديم، والذى امتد داخل الصحراء الغربية على شكل أخوار داخل اليابسة، حيث المياه الهادئة والملائمة لمعيشة العديد من الأحياء البحرية مثل السلاحف، والتى كانت تميل للمعيشة بجوار الشاطئ وحول نباتات المانجروف، حيث الغذاء الوفير والمياه الدافئة، وأيضًا التوجه لرمال الشاطئ أثناء فترات وضع البيض.وأضاف الدكتور جبيلى أن المنطقة احتوت على العديد من الأصداف البحرية التى تجمعت بالقرب من الشاطئ بتلك المياه الهادئة والغذاء الوفير، من أهمها أصداف الأمونيت والتى كانت أحد مصادر الغذاء للسحالى البحرية العملاقة.وأكد أن اكتشاف العديد من الحفائر الفقارية للعصر الطباشيرى (التى ترجع لأكثر من 70 مليون سنة) بالصحراء الغربية بمصر، يساهم بشكل كبير فى حل الألغاز الكبيرة لشكل الحياة القديمة بقارة أفريقيا خلال هذا العصر؛ لندرة تلك الاكتشافات لتلك القارة، والتى يطلق عليها القارة المفقودة؛ لعدم معرفة أنواع أو أشكال الأحياء البحرية أو البرية التى عاشت بها، وأن هذا الاكتشاف يظهر الأهمية العلمية للصحراء الغربية والتى تمثل أحد الفصول الهامة لقصة الحياة القديمة.وتم تسجيل هذ الكشف الكبير بإحدى المجلات العلمية الدولية كورقة بحثية مهمة تمثل اكتشافًا علميًا هامًا بقارة أفريقيا.