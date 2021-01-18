رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اكتشاف عظام سلحفاة يرجع تاريخها لـ70 مليون سنة بالفرافرة (صور)

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:00 ص
اكتشاف عظام سلحفاة
اكتشاف عظام سلحفاة
محمد مهدي
طباعة
قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن فريقًا علميًا بمركز الحفريات الفقارية بالجامعة، برئاسة الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير مركز الحفريات الفقارية، وبالاشتراك مع الفريق العلمى بجامعة القاهرة برئاسة كل من الدكتور محمد قرنى عبد الجواد والدكتور وليد جمال كساب الأساتذة بقسم الجولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة، تمكن من اكتشاف عظام لسلحفاة بحرية عملاقة بواحة الفرافرة بالوادى الجديد لأول مرة فى مصر، يرجع تاريخها الجيولوجى لأكثر من 70 مليون سنة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية للأحياء البحرية القديمة التى كانت تعيش داخل مياه البحر التيثى القديم بالصحراء فى نهاية العصر الكريتاسى.

وأضاف أن هذه المنطفة تحتوى على ترسيبات للبحر التيثى القديم (جد البحر المتوسط الحالى) والذى امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية بمصر.

ومن جانبه، قال الدكتور جبيلى عبد المقصود، مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، إن هذه المنطقة التى تم فيها هذا الاكتشاف، تحتوى على عدة دلائل تثبت أنها كانت عبارة عن شاطئ قديم للبحر التيثى، حيث توجد بقايا لجذور وثمار نبات المانجروف الذى نما على هذا الشاطئ، بالإضافة إلى وجود بقايا لسلاحف بحرية عملاقة كانت تعيش بالقرب منه ترافق العديد من الأحياء البحرية، مثل الأسماك والسحالى البحرية العملاقة مثل البليسيوسورس والموزازورس، والتى تربعت على قائمة السلسلة الغذائية فى هذا البحر العملاق، حيث كانت من أشد المفترسات فتكا بتلك المنطقة.

وأضاف مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد أن هذا الكشف هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية، وذو أهمية كبيرة جدا على مستوى قارة أفريقيا، كما أن اكتشاف هذه السلاحف البحرية العملاقة لم يسجل إلا أعداد قليلة جدا على مستوى القارة الأفريقية.

كما تصور هذه المنطقة شكل الحياة القديمة على شاطئ البحر التيثى القديم، والذى امتد داخل الصحراء الغربية على شكل أخوار داخل اليابسة، حيث المياه الهادئة والملائمة لمعيشة العديد من الأحياء البحرية مثل السلاحف، والتى كانت تميل للمعيشة بجوار الشاطئ وحول نباتات المانجروف، حيث الغذاء الوفير والمياه الدافئة، وأيضًا التوجه لرمال الشاطئ أثناء فترات وضع البيض.

وأضاف الدكتور جبيلى أن المنطقة احتوت على العديد من الأصداف البحرية التى تجمعت بالقرب من الشاطئ بتلك المياه الهادئة والغذاء الوفير، من أهمها أصداف الأمونيت والتى كانت أحد مصادر الغذاء للسحالى البحرية العملاقة.

وأكد أن اكتشاف العديد من الحفائر الفقارية للعصر الطباشيرى (التى ترجع لأكثر من 70 مليون سنة) بالصحراء الغربية بمصر، يساهم بشكل كبير فى حل الألغاز الكبيرة لشكل الحياة القديمة بقارة أفريقيا خلال هذا العصر؛ لندرة تلك الاكتشافات لتلك القارة، والتى يطلق عليها القارة المفقودة؛ لعدم معرفة أنواع أو أشكال الأحياء البحرية أو البرية التى عاشت بها، وأن هذا الاكتشاف يظهر الأهمية العلمية للصحراء الغربية والتى تمثل أحد الفصول الهامة لقصة الحياة القديمة.

وتم تسجيل هذ الكشف الكبير بإحدى المجلات العلمية الدولية كورقة بحثية مهمة تمثل اكتشافًا علميًا هامًا بقارة أفريقيا.
اكتشاف عظام سلحفاة
اكتشاف عظام سلحفاة
اكتشاف عظام سلحفاة
اكتشاف عظام سلحفاة
اكتشاف عظام سلحفاة
اكتشاف عظام سلحفاة

موضوعات متعلقة

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

حبتة يكشف: لماذا أثارت عائلة عمر خورشيد مسألة موته الآن وعلاقة ذلك بالميراث؟

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شاهد.. اللقطة التى أدت لطرد ميسى فى نهائى السوبر الإسبانى (فيديو)

أتلتيك بلباو يتوج بلقب السوبر الإسبانى بفوزه على برشلونة 3-2

كورونا يكتب الفصل الأخير فى حياة نجم موسيقى مدان بالقتل العمد

إنتر يفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية